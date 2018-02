Imprensa peruana culpa autoridades por tragédia em discoteca Uma acúmulo de irregularidades desencadeou o incêndio dentro de uma discoteca que matou 28 jovens e deixou outros 100 feridos no distrito peruano de Surco, nos arredores de Lima, na madrugada de sábado, informou hoje a imprensa local. Os jornais de domingo foram unânimes em usar a expressão "Peru sem lei" para culpar as autoridades por permitirem o funcionamento da boate Utopia, mesmo sem licença. Situada no porão do centro comercial Jockey Plaza, na zona leste da cidade - região de classe média e alta -, a boate nem sequer poderia ser construída ali, informou Carlos Dargent, prefeito de Surco. Dargent acusou juízes de terem recebido suborno para dar luz verde para abertura da discoteca. O diário La República divulgou hoje um informe do Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci) que indica que foram detectados, no fim de junho, problemas para a segurança de vários lojistas do centro comercial - nenhuma objeção foi feita, entretanto, à boate Utopia. O Indeci assinalou ontem que os donos do local "violaram as condições de segurança ao levar um espetáculo com fogo em um lugar apertado e com características inapropriadas".