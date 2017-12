Imprensa turca classifica como "bomba" visita do Hamas A imprensa turca qualificou hoje de "visita bomba" a viagem surpresa de representantes do Hamas à Turquia. Vários jornais destacaram, além disso, o fato de que os membros da delegação, liderada pelo número um do grupo, Khaled Mashaal, não foram recebidos oficialmente pelo primeiro-ministro turco, Recep Tayyip Erdogan. Alguns comentaristas turcos elogiaram a presença da delegação do Hamas na Turquia, enquanto outros como o jornalista do Milliyet, Taha Akyol, consideram que receber os representantes do Hamas em Ancara foi um erro grave. "O que faz na Turquia o líder terrorista Mashaal?", indagou Akyol. Mashaal disse na quinta-feira, após se reunir com o ministro do Exterior turco, Abdullah Gul, que a delegação recebeu recomendações "muito úteis" do chefe da diplomacia da Turquia, embora não tenha especificado sua natureza. Ele afirmou ainda que o motivo de sua visita a Ancara era intercambiar pontos de vista com a Turquia, além de agradecer o reconhecimento do Governo turco. A visita dos representantes do Hamas ocasionou uma confusão na Turquia sobre quem os convidou, e várias redes de televisão locais apontaram hoje que Mashaal e seus acompanhantes estão decepcionados pela negativa de Erdogan de recebê-los.