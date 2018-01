Inauguração de estrada atrasa constituição afegã Dezenas de delegados deixaram a assembléia constitucional afegã, nesta terça-feira, para participar da inauguração da auto-estrada Cabul-Kandahar, uma importante via que ligará a capital ao sul do país. A estrada vinha sendo reconstruída ao longo dos últimos 11 meses, enfrentando uma campanha do Taleban contra operários, o pessoal encarregado de remover as minas terrestres e equipes de segurança. Helicópteros transportaram os delegados constitucionais para um trecho de estrada 40 km ao sul da capital. O presidente Hamid Karzai cortou uma faixa estendida sobre o asfalto novo. O projeto, de US$ 270 milhões, foi financiado principalmente com verba dos EUA.