Inaugurada na China maior roda-gigante do mundo A maior roda-gigante do mundo, com 160 metros de altura e capacidade para quase 500 pessoas, foi inaugurada na cidade de Nanchang, no sul da China, informou nesta quarta-feira o jornal China Daily. Batizada de "Estrela de Nanchang", ela supera em 25 metros a roda-gigante conhecida como "O Olho de Londres", que até agora detinha o recorde de maior do planeta. A semana escolhida para a inauguração é um período de férias para boa parte da população Chinesa. Os engenheiros chineses solicitaram o registro no Livro Guinness dos Recordes. Com 60 compartimentos, cada um podendo levar oito pessoas, a roda-gigante leva 30 minutos para dar uma volta completa, segundo a agência estatal Xinhua.