Inaugurada na França ponte rodoviária mais alta do mundo A ponte rodoviária mais alta do mundo, construída na França em parceria com a Grã-Bretanha, foi inaugurada nesta terça-feira. O presidente da Jacques Chirac levantou uma bandeira francesa e aviões cortaram o céu deixando um rastro de fumaça vermelha, branca e azul. Para Chirac, a ponte é "um prodígio de arte e arquitetura e um novo emblema da engenharia civil da Franca". A ponte Millau, sobre o Rio Tarn, no sul da França, será aberta ao tráfego no dia 17 de dezembro, e tem 2,5 quilômetros de extensão. O ponto mais alto dos sete pilares tem 343 metros de altura. A obra de arte (como são chamadas as pontes, viadutos e túneis) liga a capital francesa à costa do Mar Mediterrâneo, desafogando o tráfego na cidade de Millau e foi projetada pelo arquiteto Norman Foster. A construção custou US$ 524 milhões financiados pela Eiffage, a construtora que montou a Torre Eiffel. A empresa receberá o direito de cobrar pedágio na ponte durante 75 anos - cada veículo pagará US$ 5,60. A ponte é feita em aço, pesa cerca de 36 mil toneladas e demorou três anos para ficar pronta. Cerca de 10 mil veículos devem passar pela ponte Millau diariamente.