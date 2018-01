Inaugurado o maior aeroporto da Ásia Após quase três anos de construção foi inaugurado hoje, na Coréia do Sul, o maior aeroporto da Ásia, com a aterrissagem de um Boeing 767 da companhia sul-coreana Asia Airlines, com 245 passageiros a bordo. O novo aeroporto, que custou cerca de US$ 5.500 milhões, foi construído em Inch?on, próximo de Seul. O Inch?on International Airport tem capacidade para atender 27 milhões de passageiros e 1,7 milhões de toneladas de carga por ano. Até 2020, a perspectiva é aumentar a capacidade para atender 100 milhões de passageiros.