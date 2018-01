Incêndio ameaça casas nos arredores de Los Angeles Um incêndio florestal espalhado por fortes ventos arrasou nesta segunda-feira uma ampla área e ameaçou casas de um bairro de luxo nas proximidades de Los Angeles, informaram autoridades locais. Ventos de até 65 quilômetros por hora e algumas rajadas mais potentes espalharam as chamas, mas os bombeiros conseguiram controlá-las depois de queimarem uma área de aproximadamente quatro hectares. Entretanto, os bombeiros temem que os ventos, cujas rajadas chegavam a 129 quilômetros por hora, poderiam atiçar brasas e causar novos incêndios. "Continuaremos preocupados enquanto houver alguma brasa para soprar", disse o capitão do corpo de bombeiros do condado de Los Angeles, Mark Savage. Os moradores de aproximadamente 15 residências de La Cañada Flintridge, um bairro de alto padrão a 24 quilômetros de Los Angeles, foram retirados por segurança, disse Savage. A única vítima um bombeiro atendido com escoriações superficiais.