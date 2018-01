Incêndio aprisiona 70 mineiros no Canadá Setenta mineiros estão presos a quase um quilômetro de profundidade em uma mina de potássio em Saskatchewan (oeste de Canadá). De acordo com Marshall Hamilton, porta-voz da mina, eles se refugiaram em salas especialmente desenvolvidas para situações como essa para fugir de um incêndio. Ele garantiu que os mineiros são treinados para procurar esses locais. "Nessas estações de refúgio, os trabalhadores ficam seguros, com oxigênio, comida e água suficientes para ao menos 36 horas", afirmou. As autoridades aguardam que os bombeiros consigam controlar o incêndio e que a qualidade do ar melhore antes de tentar resgatar os trabalhadores.