Incêndio atinge a Torre Eiffel O último andar da Torre Eiffel está em chamas. A fumaça pode ser vista erguendo-se do famoso monumento parisiense. Não se sabe se há alguém no andar onde o fogo irrompeu. A empresa que administra a Torre confirmou o incêndio, mas não deu informações sobre sua origem, ou se há feridos. O fogo parece limitado ao último andar do monumento. A televisão LCI disse que as chamas podem ter irrompido na área que abriga equipamentos de rádio e televisão. Caminhões de bombeiros e carros de resgate chegaram à base da Torre. Turistas deixavam a estrutura, conduzidos por funcionários. Um helicóptero vermelho circulou o alto da Torre. A polícia bloqueou o acesso ao monumento, e os turistas se juntavam no gramado ao redor. A mesma seção da Torre pegou fogo em 1956, incêndio que destruiu o topo da estrutura. A Torre Eiffel, uma estrutura metálica de 324 metros, é a atração turística paga mais popular do mundo. Construída por Gustav Eiffel para a Feira Mundial de 1889, tem seis andares; turistas podem visitar apenas os três níveis inferiores. O fogo parece estar acima da altura permitida para visitação.