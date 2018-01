Incêndio atinge canteiro de obras em Dubai

Um grande incêndio atingiu neste domingo, 2, um canteiro de obras perto do Dubai Mall, o maior shopping center de Dubai. O local fica perto da torre de 63 andares, na Downtown Dubai, que foi fortemente danificada em um incêndio no ano novo de 2015. O fogo parece ter atingido aos andares inferiores da estrutura e uma fumaça cinza e espessa cobriu a cidade.

Chamas saíam do prédio conforme os bombeiros jogavam água dentro dele. A cada minuto, pequenas explosões eram ouvidas de dentro da estrutura, possivelmente pela explosão de propano ou tanques de soldagem usados ​​pelos trabalhadores. Ambulâncias ficaram próximas, mas não havia sinal de que algum trabalhador estivesse sendo atendido.

O gabinete de mídia do governo de Dubai disse que o incêndio irrompeu nas torres do complexo Fountain Views, e que os bombeiros estavam controlando as chamas. “As operações estão em andamento e as unidades de ambulância estão no local", afirmou o escritório de mídia em sua conta no Twitter. Segundo o gabinete, não havia relato de feridos.

O alto prédio do complexo Fountain Views está sendo construído pela grande desenvolvedora imobiliária Emaar Properties, baseada em Dubai, que levantou o shopping e o hotel atingido em 2015. A empresa se recusou a comentar de imediato.

Um grande número de bombeiros estava no local, e a polícia isolou as estradas próximas. “Era plumas e plumas de fumaça preta. Parece que foi muito baixo", disse a testemunha Anthea Ayache. Ela disse que os bombeiros foram rápidos e que muitos trabalhadores da construção estavam por perto, vendo o fogo a uma distância segura.

Niall McLoughlin, porta-voz da desenvolvedora Dubai DAMAC, disse que o incêndio aconteceu ao lado do hotel de luxo DAMAC Maison.

Nos últimos anos, incêndios dramáticos atingiram arranha-céus em Dubai e em outras cidades de rápido crescimento nos Emirados Árabes Unidos. Especialistas em construção e segurança citam um tipo popular de revestimentos que cobrem os edifícios e podem ser altamente inflamáveis. /Associated Press