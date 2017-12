Incêndio atinge catedral St John em Nova York A CNN noticiou esta manhã um incêndio na Catedral St. John the Devine, no Upper West Side, em Nova York. Parte da catedral ainda está em construção e as autoridades não informaram se o acionamento do alarme de incêndio estava relacionado às obras de construção. As autoridades não receberam nenhum comunicado sobre vítimas. Vários caminhões de bombeiros foram chamados para o local, quando uma fumaça preta começou a sair da área dos fundos da catedral, localizada na Amsterdam Avenue com a West 112th Street. Policiais que foram deslocados para o local informaram que parte do teto da catedral desmoronou.