Incêndio atinge centro islâmico nos EUA Um incêndio atingiu um centro islâmico na cidade de Lexington, no Estado de Kentucky, mas a polícia ainda não conhece a causa do fogo. Investigadores foram ao local e devem trabalhar durante a noite para colher pistas que possam ajudar a determinar a causa do incêndio. Um bombeiro foi ferido pelos destroços do templo e hospitalizado por precaução.