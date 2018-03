Incêndio atinge complexo nuclear no Japão Uma explosão, seguido de um incêndio, aconteceu na manhã desta sexta-feira no complexo nuclear de Tsuruga, na província de Fukui, 350 km a oeste de Tóquio, no Japão. As autoridades locais informaram que não houve vazamento radioativo. Segundo funcionários, a explosão aconteceu quando resíduos de baixo nível radioativo eram incinerados. Neste complexo está o reator Fugen, o primeiro gerador de energia nuclear totalmente desenvolvido com tecnologia japonesa. Fugen foi desativado em março de 1995, mas será necessário 40 anos para que o combustível nuclear usado seja retirado do local e o gerador destruído, informou um operador do Instituto Japonês do Desenvolvimento do Ciclo Nuclear.