Incêndio atinge dezenas de lojas na capital do Haiti Um incêndio atingiu parte do centro de Porto Príncipe, destruindo mais de trinta lojas, disseram autoridades. Não há informação de feridos. bombeiros haitianos apagaram o fogo, que teve início no final da noite de terça-feira e perdurou na madrugada. Mais de 30 lojas e armazéns, a maioria de comida, foram destruídos, com o prejuízo estimado em US$ 1 milhão, disse Reginald Boulos, presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Haiti. O premier interino, Gerard Latortue, visitou o local e prometeu um inquérito sobre as causas do incêndio. Um fundo de emergência será usado para indenizar os empresários atingidos, disse Latortue. Cerca de 40 soldados brasileiros, parte da missão da de paz da ONU no país, fizeram a segurança no local do incêndio. ?As pessoas que tinham comércio lá queriam tirar seus produtos enquanto o fogo ainda era apagado?, disse o tenente-coronel Antonio Carlos Faillace. ?Foi muito perigoso?.