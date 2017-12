Incêndio atinge editora de jornais na Rússia Um incêndio em um prédio de uma editora de jornais no centro de Moscou foi controlado nesta segunda-feira após três horas de luta dos bombeiros. Duas pessoas foram hospitalizadas com suspeita de intoxicação e os bombeiros resgataram 10 pessoas do topo do edifício em chamas, disse o porta-voz do ministro de situações de emergência, Viktor Beltsov. "Acreditamos que todas as pessoas que estavam no prédio já foram evacuadas". Um curto-circuito nos escritórios do diário Komsomolskaya Pravda, no sexto andar, é a provável causa do incêndio, disse a agencia de notícias Itar-Tass. Doze caminhões de bombeiro correram ao local para acabar com as chamas, que se espalharam por uma área de 2.000 metros quadrados, disse o porta-voz do ministro.