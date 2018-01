Incêndio atinge igreja considerada berço da música gospel Os bombeiros da cidade americana de Chicago tentam apagar as chamas que destroem a Pilgrim Baptist Church, considerada o berço da música gospel. Segundo a rede de televisão local NBC5, o fogo derrubou o teto e destruiu o interior do templo, projetado pelo prestigiado escritório Adler e Sullivan e construído entre 1890 e 1891 no bairro de South Side. Até o momento, não há informações sobre vítimas, mas cinco ambulâncias se encaminharam ao local. Além disso, foi ordenada a evacuação da área. A igreja, declarada edifício histórico de Chicago em 1981, foi originalmente concebida como uma sinagoga, a de Kehilath Anshe Ma´ariv. Porém, em 1922 foi transformada num templo cristão. Durante a década de 1930, o diretor musical da igreja, Thomas Dorsey, e sua congregação se tornaram fundamentais no desenvolvimento da música gospel, segundo o Departamento de Planejamento e Desenvolvimento de Monumentos de Chicago. Entre as celebridades da música gospel que cantaram na igreja estão Mahalia Jackson, Sallie Martin, James Cleveland e o grupo The Edwin Hawkins Singers.