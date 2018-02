Incêndio atinge Macy's em NY, mas não deixa feridos

A causa do incêndio, que começou por volta das 18h15 (de Brasília) desta sexta-feira e foi extinto cerca de uma hora depois, ainda está sendo investigada. Um total de 106 bombeiros foram mobilizados para conter as chamas.

Tradicional destino de turistas brasileiros, a Macy''s fica na rua 34, em Manhattan. Com a situação sob controle, clientes foram autorizados a entrar na loja para recolher pertences que haviam deixado para trás quando foram retirados às pressas do local. Fonte: Associated Press.