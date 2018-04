Incêndio atinge prédio de emissora de TV chinesa em Pequim Um prédio da Central Chinesa de Televisão em Pequim pegou fogo na noite desta segunda-feira, enquanto milhares de pessoas lançavam fogos de artifício por toda a cidade para comemorar o Festival da Lanterna. As chamas podiam ser vistas do lado de fora do edifício, localizado a norte da torre principal da CCTV que foi projetada pelo arquiteto holandês Rem Koolhaas. "Muitos andares estão em chamas. Os escombros estão caindo e há chamas em todas as direções", disse à Reuters Edie Marshall, morador de Pequim. Aparentemente o prédio estava vazio, disse um policial no local, acrescentando que não há informação de vítimas. O Corpo de Bombeiros não forneceu informações de imediato sobre a possível causa do incêndio, que aconteceu enquanto os céus da cidade eram tomados por fogos para comemorar o último dia do Ano Novo lunar. (Por Ben Blanchard)