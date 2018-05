Incêndio atinge prédio mais alto da China Bombeiros foram acionados nesta terça-feira no prédio mais alto da China, no centro financeiro de Xangai, onde fumaça podia ser vista de um dos andares altos, disseram a polícia e testemunhas. Não há relatos imediatos sobre vítimas. Fumaça saía de uma parte do prédio principal do Xangai World Financial Centre, ainda em construção. Um funcionário do prédio disse à Reuters que o fogo pode ter sido causado por um elevador usado por pedreiros. Ainda segundo ele, o incêndio não foi grande, mas fortes ventos espalhavam grande quantidade de fumaça pelo ar. (Reportagem de George Chen e Samuel Shen)