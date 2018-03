Incêndio atinge quartel paquistanês Um incêndio atingiu hoje de madrugada o quartel-general do Exército do Paquistão, na cidade de Rawapindi, que fica nos arredores de Islamabad, informaram funcionários da segurança. O fogo, supostamente, foi causado por um curto-circuito e começou por volta das 4 horas locais (20 horas, em Brasília) e foi controlado pelos bombeiros logo depois das 9h30 (1h30, em Brasília). Não há feridos, mas a estrutura do prédio foi gravemente danificada.