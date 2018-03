Incêndio atinge refinaria em Staten Island Um incêndio atinge parte de uma refinaria de petróleo em Staten Island, um dos distritos da cidade de Nova York, causando uma gigantesca nuvem negra de fumaça de 1.600 metros de altura e grandes chamas, sobre o porto da cidade. A causa da primeira explosão ainda não foi determinada. Mas a maior probabilidade é de que um navio carregado com gás propano, ancorado ao lado da refinaria, teria explodido e o fogo, seguindo pela superfície da água, teria chegado à refinaria. Os bombeiros combatem o incêndio com barcos. Segundo o Departamento de Bombeiros de Nova York, o fogo teria começado pouco depois das 10 horas da manhã, horário local (meio-dia no horário de Brasília). Até às 12h55, não havia informação sobre a explosão ter sido resultado de um atentado terrorista.