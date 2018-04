Incêndio atinge tradicional templo da Coréia do Sul

Um incêndio atingiu no início neste domingo o monumento mais importante da história da Coréia do Sul, o templo de Namdaemun. As chamas podem ser vistas de longe e preocupam pelo local representar o "tesouro nacional número 1". A brigada de incêndio de Seul combate o fogo. De acordo com as primeiras informações, não se sabe o que originou o fogo. Foto: Lee Jin-man/AP O templo foi construído em 1398 e reformado em 1447, com manutenção freqüente desde então. Em 1962, ganhou o título de principal monumento sul-coreano. Os muros e o portão do templo cercavam a cidade de Seul durante a Dinastia Joseon. Foto: Lee Jin-man/AP