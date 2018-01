Incêndio atinge World Trade Center de NY O Corpo de Bombeiros de Nova York informou que um incêndio nas escadas rolantes da plataforma de trem PATH no World Trade Center teve início as 18h41 (de Brasília). Cerca de 20 minutos depois, 26 caminhões e 84 bombeiros já estavam no local. O serviço de transporte de trens PATH - que liga Nova York e Nova Jersey por baixo do rio Hudson - foi suspenso por causa do incidente. De acordo com o porta-voz da autoridade Portuária, Pasquale Difulco, não há registro de ferido pelo incêndio.