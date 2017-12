Incêndio avança por bairros residenciais em Denver Um incêndio florestal ampliado por fortes ventos levou as autoridades norte-americanas a retirarem hoje mais de 40 mil pessoas de suas casas no extremo sudoeste da região metropolitana de Denver. O incêndio atinge uma área de 24.400 hectares e já avançou por uma área de 16 quilômetros de bairros residenciais. Devido ao perigo, os bombeiros foram obrigados a recuar de suas posições originais. Um mandado de evacuação foi expedido aos moradores da área próxima ao Parque Estadual de Roxborough, informou o Serviço Florestal dos Estados Unidos. O incêndio foi iniciado no sábado e foi causado por uma fogueira ilegal no Parque Nacional de Pike, 90 quilômetros ao sudoeste de Denver.