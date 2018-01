Incêndio causa morte de família nos EUA Um casal e sua filha de sete anos morreram quando uma faísca nas luzes da árvore de Natal da família deu início a um incêndio que consumiu a casa em que moravam em Lititz, Pensilvânia, no início da manhã do dia de Natal, informaram autoridades americanas. O fogo começou na sala de estar, disseram as autoridades. Os três membros da família dormiam no segundo andar do sobrado e morreram por intoxicação, disse o investigador Barry Walp. As vítimas foram identificadas como R. Scott Schoenberger, de 37 anos, sua esposa Rebecca Lynn, também de 37, e a filha do casal, Amanda Lynn, de sete anos.