Incêndio continua avançando no sul da Califórnia

O incêndio teve início na quinta-feira na área de Camarillo, tendo destruído 15 e vários motorhomes que estavam em um estacionamento. Cerca de 4 mil casas do condado de Ventura estavam ameaçadas e foram feitas evacuações. Ao amanhecer, o fogo estava a cerca de 32 quilômetros da costa.

Em torno de 10% do fogo já foi contido, mas o trabalho de mais de 900 bombeiros e assistentes mal começou, disseram as autoridades.

A previsão meteorológica aponta baixa umidade, temperaturas elevadas e ventos matutinos com velocidade de até 70 quilômetros por hora.

Embora o fogo avance em direção ao mar, a ameaça às casas costeiras é mantida. "O fogo pode saltar a qualquer momento e lugar", disse o porta-voz.

As chamas foram alimentadas por ventos de Santa Ana que geralmente vão do outono até março e depois são substituídos por névoa da manhã, disse Curt Kaplan, do Serviço Meteorológico Nacional em Oxnard. "Essa é uma condição climática muito, muito estranha para esta época do ano", disse. As informações são da Associated Press.