Incêndio danifica sinagoga perto de Paris Uma sinagoga situada nas proximidades de Paris foi levemente danificada nesta segunda-feira por um incêndio criminoso, declarou o prefeito de Clichy-sous-Bois, Claude Dilain. O incêndio ocorreu durante a madrugada e danificou duas salas de reuniões no sótão, mas não causou problemas à área de rezas, disse o prefeito. Ninguém ficou ferido. A polícia encontrou janelas quebradas e resíduos de gasolina no sótão, informou Dilain. A quantidade de ataques anti-semitas na França aumentou nos últimos meses, ao mesmo tempo em que se agrava a violência entre israelenses e palestinos no Oriente Médio.