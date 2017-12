Incêndio de grandes proporções atinge o Panamá

PANAMÁ - Um incêndio de grande magnitude atingiu uma região industrial na Zona Livre de Colón, na costa caribenha do Panamá, na madrugada deste sábado, 15, no horário de Brasília. A falta de pressão da água local prejudicou os trabalhos para extinguir as chamas, que já afetaram diversos depósitos. O fogo foi controlado pelas autoridades pela manhã, sem informações de mortos ou feridos.

O chefe dos Bombeiros do Panamá, Jaime Villar, disse que o fogo começou no setor de depósitos chamado France Field e é de "grande magnitude", um dos maiores já enfrentados nos últimos anos.

Villar disse ao canal local TVN que haverá necessidade de extrair água do mar e de lagos próximos que abastecem o Canal do Panamá para combater o fogo.

O incêndio foi confirmado pelos bombeiros perto das 19h30 locais (21h30 de Brasília) em um armazém. Logo depois, se estendeu para outros edifícios.

Capitán Ángel Delgado de @BCBRP indica que el fuego se ha confinado algunos puntos de la bodega en Colón. https://t.co/Xzr7WvXJOF pic.twitter.com/Vjs452pMZD — TVN Noticias (@tvnnoticias) 15 de julho de 2017

As autoridades não falaram sobre vítimas, mas disseram que a extinção do fogo "vai demorar bastante". Barcos do porto de Colón também colaboram com a operação. Esse é o terceiro incêndio nesta semana na cidade de Colón. Os dois primeiros foram em casarões antigos.

O Setor de France Field conta com dezenas de depósitos da importante Zona Livre de Colón e é vizinho do terminal portuário de Manzanillo Internacional. /EFE