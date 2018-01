Incêndio de ônibus faz 16 mortos na China Dezesseis pessoas morreram em conseqüência do incêndio de um ônibus na região autônoma chinesa de Guangxi, no sul do país, informou a agência Xinhua. Segundo a fonte, o ônibus transportava mais de 40 passageiros da província de Sichuan, no sudeste do país, que iam para Guangxi. Por causas ainda desconhecidas o veículo pegou fogo perto do condado de Hengxian. De acordo com a agência noticiosa, as equipes de socorro agiram rapidamente no transporte dos feridos ao hospital mais próximo.