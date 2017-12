Incêndio deixa 1, 5 mil desabrigados em LA Um incêndio se propaga rapidamente em uma extensa área rural a 35 quilômetros ao norte de Los Angeles e já destruiu sete moradias e obrigou 1,5 mil pessoas a abandonar suas casas, disse a CNN on line. Cerca de 2 mil bombeiros, ajudados por 14 aviões e seis helicópteros combatem as chamas que começaram na quarta-feira e foram alimentadas por um vento sobre um terreno árido. As autoridades advertiram aos moradores da região para que permanecem em estado de alerta, porque podem chegar ordens de evacuáção a qualquer momento, O incêncio é considerado um dos mais devastadores já ocorridos na Califórmnia.