Incêndio deixa 108 mortos na Austrália

O incêndio mais devastador da Austrália já tinha matado até ontem 108 pessoas - algumas delas quando tentavam fugir em seus carros e outras enquanto se amontoavam em suas casas. A polícia afirma que o número de vítimas pode ser maior. Ao todo, 700 casas foram destruídas nos incêndios do fim de semana. As chamas engoliram cidades rurais inteiras do sudeste do país, a 80 quilômetros ao norte de Melbourne. Na noite de sábado, uma família foi obrigada a mergulhar em um tanque para sobreviver. Outros se refugiaram num abrigo da comunidade, enquanto os bombeiros lutavam contra uma muralha de fogo ao seu lado. "Choveu fogo", disse um sobrevivente, mostrando a camiseta chamuscada. "Nós nos escondemos entre as oliveiras e vimos a casa queimar." No domingo, carros parcialmente queimados espalhavam-se pelas ruas das cidades atingidas. Alguns deles bateram em outros veículos, enquanto os motoristas tentavam escapar do incêndio freneticamente. "É o inferno na Terra", disse John Brumby, premiê da Província de Victoria. Sobreviventes afirmaram que o fogo alcançou uma altura de um prédio de quatro andares e atingiu rapidamente as propriedades rurais. O Corpo de Bombeiros de Victoria estima que os chamas se espalharam por cerca de 2.200 quilômetros quadrados. Funcionários do governo disseram que o Exército se dispõe a ajudar, e o primeiro-ministro Kevin Rudd anunciou ajuda de emergência de 10 milhões de dólares australianos (cerca de US$ 7 milhões) para a reconstrução das cidades e ajuda à população. Milhares de bombeiros ainda lutavam contra focos de incêndio em Victoria e Nova Gales do Sul no domingo. "Vamos encontrar mais corpos na medida em que nos aproximarmos dos escombros", disse Christine Nixon, chefe de polícia. "Encontramos cadáveres dentro de carros. Aparentemente, de pessoas que decidiram abandonar suas propriedades. Outros corpos estavam em abrigos e casas. O mais triste é que também encontramos crianças." O fogo que castiga a Austrália é resultado da combinação de tempo quente - o verão australiano já registrou temperaturas acima dos 47°C - , pouca umidade e ventos fortes. Antes disso, o pior incêndio do país havia ocorrido em 1983, quando 75 pessoas morreram. FRASE Kevin Rudd Primeiro-ministro australiano "O inferno e sua fúria visitaram os bons de Victoria. A nação sofre com Victoria. Muitas pessoas de bem agora jazem mortas. Muitas outras estão feridas"