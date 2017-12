Incêndio deixa 13 crianças mortas na China Um incêndio em um jardim de infância provocou a morte de 13 crianças, informou nesta terça-feira a agência oficial Nova China. O acidente aconteceu na cidade de Nanchang, capital da província de Jiangxi, e começou por causa de um rolo de repelentes contra mosquitos. Entre os mortos estavam sete meninos e seis meninas - os mais velhos tinham apenas 4 anos. Os bombeiros conseguiram resgatar quatro crianças que estavam no dormitório no momento do incêndio. As autoridades não souberam explicar o motivo pelo qual as crianças ainda estavam no dormitório da escola. Um funcionário do Corpo de Bombeiros da cidade de Nanchang disse que não poderia dizer mais nada sobre o assunto sem autorização oficial. Em março deste ano, uma explosão em uma escola no vilarejo de Fang Lin, também situada na província de Jiangxi, provocou a morte de 42 pessoas, entre professores e alunos. Os parentes das vítimas disseram que os estudante eram obrigados a fabricar fogos de artifício pelos diretores da escola.