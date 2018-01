Incêndio deixa dois mortos e quatro gravemente feridos em Paris Um incêndio iniciado nas primeiras horas de hoje destruiu o primeiro andar de um edifício residencial de 15 andares em Paris, causando a morte de duas pessoas e ferindo gravemente outras quatro, informou o Corpo de Bombeiros parisiense. Vinte e uma pessoas ficaram intoxicadas ou sofreram ferimentos leves. O fogo aparente começou em um apartamento do primeiro andar no qual viviam muitas pessoas. A maior parte dos moradores do edifício é composta por trabalhadores estrangeiros. As causas do incêndio estavam sendo investigadas.