Incêndio deixa dois mortos em Moscou Um incêndio atingiu nesta sexta-feira o prédio central da Universidade Estatal de Moscou, matando duas pessoas, ferindo pelo menos outras sete e obrigando a evacuação de 500, informou uma fonte do ministério de Emergências. O incêndio começou no dormitório de um estudante no 12º andar do prédio, acrescentou a fonte.