Incêndio deixa mais de 50 mil sem energia em Nova York Um incêndio num transformador de uma central deixou sábado sem energia elétrica mais de 50 mil essoas no sul de Manhattan, causando ainda perturbações no tráfego, anunciaram as autoridades locais. Algumas linhas do metro foram fechadas e as autoridades decidiram ainda bloquear numerosas ruas para desviar o trânsito das zonas afetadas pelo "apagão". Ficaram sem eletricidade áreas ao sul da avenida 14, até ao extremo da ilha, compreendendo bairros como Tribeca, Greenwich Village e Soho. O incêndio, que segundo o presidente da Câmara de Nova York, Michael Bloomberg, não teve origem terrorista, foi extinto em três horas. "Não temos nenhum elemento (que nos permita dizer) que seja outra coisa que não um acidente", afirmou Bloomberg, durante entrevista coletiva.