Incêndio deixa oito mortos e quinze feridos na Rússia Oito pessoas morreram e outras quinze ficaram feridas em conseqüência de um incêndio nesta segunda-feira em um edifício de escritórios em Vladivostok, informou o Ministério de Emergência da cidade, principal porto russo no Pacífico. O incêndio arrasou os últimos três andares de um edifício de nove pisos, e algumas pessoas se jogaram pelas janelas para escapar das chamas, disse um porta-voz do Ministério à agência Itar-Tass. A maioria das pessoas que estavam no interior do edifício foram evacuadas, mas outras ficaram presas nos escritórios por causa das chamas, que se estenderam até as escadas do imóvel. O porta-voz acrescentou que cinco pessoas morreram no lugar do acidente, três no hospital, em conseqüência dos ferimentos, e que outras quinze são atendidas com ferimentos de diversa gravidade.