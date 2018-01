Incêndio deixa pelo menos 70 mortos nas Filipinas Um incêndio ocorrido durante a madrugada deste sábado em um hotel de seis andares nos arredores da capital filipina Manila provocou a morte de pelo menos 70 pessoas, informou neste sábado (horário local) o Corpo de Bombeiros. Muitos dos corpos estavam trancados em banheiros, onde aparentemente as pessoas tentavam proteger-se das chamas no Hotel Manor, em Quezon City. O fogo começou por volta das 4h15 da manhã e os bombeiros demoraram três horas e meia para controlá-lo. De acordo com o bombeiros, foram encontrados inicialmente 56 cadáveres. Pouco depois, foram encontrados mais 14. Mas as equipes de resgate ainda não haviam percorrido toda a área do hotel.