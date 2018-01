Incêndio deixa seis mortos em Ohio Seis pessoas - dois adultos e quatro crianças - morreram durante um incêndio ocorrido hoje na casa em que moravam em Canton, no Estado americano de Ohio, informaram autoridades locais. Uma sétima vítima encontra-se em estado grave em um hospital de Akron, disse Rick Walters, um perito do corpo de bombeiros local. Os restos de dois adultos e uma criança foram encontrados dentro da casa. As outras três vítimas morreram depois de serem socorridas em um hospital próximo, disse Harry Campbell, diretor da perícia técnica. Calcula-se que as crianças tinham entre dois meses e dez anos de idade, comentou Campbell. Canton situa-se a cerca de 80 quilômetros de Cleveland, no nordeste de Ohio.