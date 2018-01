Incêndio desloca milhares de pessoas no sudoeste da Espanha

Os residentes foram evacuados no sábado pela manhã na região de Extremadura, depois que as chamas foram atiçadas por fortes ventos durante a noite. Mais de 5 mil hectares foram atingidos desde que o incêndio teve início na quinta-feira, na região conhecida como Serra de Gata. Segundo as autoridades locais, evidências apontam para a existência de numerosos pontos de ignição, indicando que "a mão do homem deve estar por trás destes incêndios". Fonte: Associated Press.