Incêndio destrói 50 casas no Queens em meio a enchente causado por Sandy

NOVA YORK - Um incêndio destruiu pelo menos 50 casas em uma vizinhança inundada pela supertempestade Sandy no bairro do Queens, em Nova York, nesta terça-feira, 30. Mais de 190 bombeiros estão no local combatendo as chamas, afirmou hoje um porta-voz da corporação. Duas pessoas ficaram feridas, segundo ele.

Oficiais informaram que o fogo foi reportado por volta das 23h de segunda-feira (horário local, 1h de terça-feira no horário de Brasília). De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês,) o fenômeno natural Sandy agora é um ciclone pós-tropical que causa ventos de 105 km/h e move-se em direção ao Estado da Pensilvânia.

As informações são da Associated Press