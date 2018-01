Incêndio destrói área do aeroporto de Bagdá Um incêndio destruiu uma seção do aeroporto internacional de Bagdá, antes chamado de Saddam Hussein e agora utilizado pelos militares americanos. A informação é do Comando Central na capital iraquiana. O Comando Central explicou, por meio de uma nota, que ainda não conhece as causas do incêndio, que acabou com a área utilizada pela 3.ª Divisão de Infantaria dos EUA. Os soldados demoraram cinco horas para apagar as chamas. Dois deles foram intoxicados pela fumaça e tiveram que ser medicados. Veja o especial :