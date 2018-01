Incêndio destrói barco no Canal da Mancha Equipes de bombeiros estão tentando controlar um incêndio no Canal da Mancha que atinge um barco carregado de cera líquida para uso industrial, segundo informações da guarda-costeira britânica. O fogo começou ontem por volta das 22h30 (hora local) na sala de máquinas do barco ?Sofie Theresa?. Registrado na Dinamarca, o barco tem capacidade para transportar até 2.550 toneladas. No momento do incêndio, a embarcação estava a cerca de 29 quilômetros de Beachy Head, e se dirigia de Rotterdam (Holanda) para Petit-Couronne (França). Os 13 tripulantes do barco saíram ilesos do acidente, segundo os bombeiros.