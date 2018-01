Incêndio destrói embaixada de Israel em Paris Um incêndio, no início da madrugada desta quinta-feira, destruiu totalmente a embaixada de Israel em Paris. As chamas começaram no primeiro andar e rapidamente se espalharam aos pisos superiores. Segundo as primeiras investigações, o incêndio foi causado por um curto-circuito acidental. Pelo menos oito bombeiros ficaram feridos. Foram necessários mais de 150 homens para controlar o fogo. Nos últimos meses, a França registrou vários atentados contra locais judeus, entre eles uma sinagoga no final do mês de março. A polícia informou que a embaixada, de cinco andares, estava em reforma há alguns meses. Vários prédios vizinhos foram evacuados por medida de segurança. O primeiro-ministro francês, Jean-Pierre Raffarin, esteve no local para verificar os estragos. ?Tudo o que concerne a Israel é grave no momento que vivemos. Estamos muito atentos e somos particularmente solidários", afirmou Raffarin. O presidente Jacques Chirac ligou para o embaixador israelense, Elie Barnavi, para dizer que serão feitas todas as investigações necessárias para descobrir as causas do incidente. "Parece provável que tenha ocorrido um acidente. A hipótese mais provável é a de um curto-circuito", declarou Barnavi, sem descartar, no entanto, a possibilidade de incêndio criminoso. Com tudo o que está se passando na França e na Europa sempre ficam dúvidas", disse ele. O incêndio atingiu o edifício localizado na Rua Rabelais. "A embaixada ficou totalmente destruída", explicou mais tarde o prefeito de Paris, Bertran Delanoe. O fogo começou às 2h02 (horário local) e foi controlado apenas depois das 6h.