Incêndio destrói embarcação no Rio Nilo Um incêndio destruiu um barco-restaurante atracado no Rio Nilo na madrugada de hoje, deixando pelo menos cinco pessoas feridas. O fogo consumiu praticamente toda a embarcação, deixando em pé apenas sua estrutura metálica. O incêndio começou depois do fechamento do barco-restaurante para o público. A embarcação de três andares atrai muitos turistas em visita ao Cairo. De acordo com a polícia, cinco dos 40 funcionários do local moram no barco. Os cinco foram tratados por intoxicação. Investigações iniciais apontam para um curto-circuito como causa do acidente, mas a polícia ainda não concluiu seu laudo.