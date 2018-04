Incêndio destrói hotel no complexo da emissora estatal chinesa

Um incêndio de grandes proporções atingiu nesta segunda-feira, 9, uma das torres do complexo da emissora estatal chinesa CCTV, considerada um dos principais símbolos da ascensão do governo de Pequim. O local está praticamente destruído. Os bombeiros chegaram somente 40 minutos após o inicio do incêndio, e tentavam, sem equipamentos adequados, conter as chamas que consumiam o local. Sem escadas e apenas com caminhões no solo, as equipes não conseguiam alcançar as chamas no alto do prédio, onde teria começado o fogo. Galeria de fotos do incêndio O incidente aconteceu no último dia do Ano Novo Chinês, e o barulho das chamas se misturava ao dos fogos de artifício pelas comemorações do Festival da Lanterna (primeira lua cheia do ano chinês). A imprensa chinesa não dá informações sobre o incêndio ou sobre o que poderia ter provocado o fogo. O complexo, desenhado pelo arquiteto holandês Rem Koolhas, custou US$ 600 milhões e foi um dos projetos mais caros do governo chinês para impressionar os visitantes durante as Olimpíadas de Pequim, em 2008. Por conta dos atrasos na conclusão da obra, sua inauguração era prevista para este ano. No total, dez mil pessoas trabalhariam no complexo. Além dos estúdios da CCTV, a torre destruída pelo incêndio abrigava um hotel para visitantes e locais para convenção. Se ela desabar, pode afetar a estrutura do segundo prédio. A nova sede da CCTV inclui uma espetacular torre dupla em forma de porta retorcida, embora a principal estrutura não tenha se incendiado. Não há informações, por enquanto, informações de vítimas no incêndio, um dos maiores registrados na capital chinesa nos últimos anos. (Com Efe)