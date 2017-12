Incêndio destrói jornal venezuelano Um incêndio de grandes proporções destruiu nesta sexta-feira a sede do jornal regional La Opinión, na cidade venezuelana de San Carlos, no Estado de Cojedes. O editor do diário, Luis Felipe Oviedo, denunciou que, de acordo com versões colhidas entre testemunhas, o incêndio foi provocado por um grupo de desconhecidos que atirou um artefato explosivo. Este é o segundo incêndio em um jornal venezuelano em menos de 24 horas. Um feito similar registrou-se nesta quinta-feira em Caracas, nas instalações da Cadena Capriles, onde são produzidos os influentes jornais venezuelanos Últimas Noticias e El Mundo. O incêndio foi causado por um curto-circuito ocorrido em uma das áreas do edifício. Oviedo atribui o incêndio do La Opinión a um grupo que poderia estar vinculado ao governador oficialista do Estado de Cojedes, o capitão da reserva Jhonny Yánez Rangel. Segundo o editor, a postura de oposição ao governo de Rangel mantida pelo La Opinión pode ter motivado o grupo de desconhecidos a incendiar o jornal. O governo de Cojedes rechaçou as acusações e afirmou que o caso será investigado.