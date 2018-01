Incêndio destrói McDonald´s no leste da França Uma lanchonete da rede norte-americana McDonald´s, ainda em construção, foi destruída por incêndio nas primeiras horas desta quinta-feira em Grenoble, no leste da França, informou a polícia local. Não houve vítimas. Investigadores suspeitam que o incêndio tenha sido intenacional. O fogo começou por volta da meia-noite local e rapidamente consumiu a estrutura da lanchonete em Voreppe, um bairro de Grenoble. A obra estava quase concluída e a inauguração deveria ocorrer no mês que vem. O fogo destruiu janelas, causou a queda do teto e consumiu boa parte do interior da lanchonete. O incêndio - que começou na cozinha, segundo investigadores - ocorre durante uma acalorada disputa judicial iniciada por moradores, contrários à presença do McDonald´s. Os moradores não querem o cheiro nem o aumento de tráfego esperado pela abertura da loja. Ontem, eles obtiveram uma ordem temporária da corte que suspende a obra, mas a decisão é passível de recurso. Outras lojas do McDonald´s também foram recebidas com desagrado na França.