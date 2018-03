Incêndio destrói píer histórico na Inglaterra Um incêndio destruiu hoje um píer histórico no oeste da Inglaterra, rapidamente reduzindo a escombros carbonizados a atração turística. Não há informações sobre vítimas do incêndio. "Nosso entendimento é de que não havia gente no píer no momento", disse Richard Turner, porta-voz de um serviço local de emergência. Jacquie Whelan, proprietário de um hotel próximo, disse ter ficado estupefato com a escala do incêndio. Uma imensa coluna de fumaça escura dominou o céu da região. O Grande Píer, construído em 1904 em Weston-super-Mare, uma cidade costeira a 225 quilômetros de Londres, constava da lista de monumentos preservados pelo patrimônio histórico da Inglaterra.