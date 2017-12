Incêndio devasta 7 mil hectares de parque húngaro Um incêndio devastou hoje aproximadamente 7 mil hectares do Parque Nacional de Hortobagy, no leste da Hungria, declarado patrimônio mundial da humanidade pela Unesco. O incêndio, que começou ontem, havia sido controlado em diversos pontos, mas a "puszta" - a famosa planície húngara - voltou a pegar fogo esta manhã devido aos fortes ventos, informou a Direção do Serviço Contra Catástrofes. Os danos ambientais são incalculáveis. As áreas urbanas da região, quase inexistentes, nunca chegaram a correr perigo, mas várias espécies animais estão ameaçadas pelo fogo.