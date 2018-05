Incêndio é contido no prédio mais alto da China Bombeiros apagaram na terça-feira um incêndio no maior prédio da China, no bairro financeiro de Xangai, segundo as autoridades. Não houve vítimas. O incêndio no Xangai World Financial Centre, cujos 101 andares estão prestes a ser concluídos, foi aparentemente causado por uma tocha de soldagem junto a materiais de construção, segundo uma porta-voz municipal. Uma espessa fumaça se ergueu de vários andares do edifício, a partir aproximadamente do 40o pavimento, segundo testemunhas. O incêndio foi contido um pouco mais de uma hora depois de anunciado, segundo a porta-voz. O World Financial Centre, que está sendo erguido pela construtora japonesa Mori, é um das dezenas de arranha-céus em obras em Xangai, a capital econômica da China, que vive forte crescimento. Ele terá 492 metros de altura e incluirá a plataforma de observação mais alta do mundo, um hotel cinco estrelas e espaço para lojas e escritórios, segundo a Mori.